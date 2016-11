Nishikori alustas aastalõputurniiri kindla võiduga

Nishikori alistas Wawrinka kindlalt 6:2, 6:3. Ta võitis mängitud punktidest 60 Wawrinka 41 vastu. Ässasid lõid mõlemad mängijad viis. Sama alagrupi teises mängus lähevad täna õhtul vastamisi maailma esireket Andy Murray ning maailma edetabeli seitsmes Marin Cilic.

«Minu eesmärk on sel nädalal võita palju mänge ning tõusta tennise edetabelis neljandaks või kolmandaks numbriks. Ma näen, et mul on selleks võimalus olemas,» rääkis Nishikori.

Eilsetes mängudes oli serblane Novak Djokovic 6:7 (10), 6:0, 6:2 parem Dominic Thiemist, Milos Raonic alistas 6:3, 6:4 Gael Monfilsi.