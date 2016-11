Saksamaa ja Itaalia mängus mõistavad õigust ka videokohtunikud

Videokohtunike ülesanne on vaadata üle löödud väravate korrektsus, penaltiolukorrad, punased kaardid ning olukorrad, kus kohtunikel jääb midagi märkamata. Rahvusvahelise Jalgpalliliidu president Gianni Infantino on öelnud, et 2018. aasta jalgpalli MM Venemaal on esimene turniir, kus videokohtunikud kasutusele võetakse. Esmakordselt kasutati videokorduseid rahvusvahelisel tasemel septembris, kui sõpruskohtumise pidasid Itaalia ja Prantsusmaa.

Praegu on videokorduseid katsetatud kuues riigis. «See ei muuda jalgpalli olemust. Pigem loodan, et see teeb mängu ausamaks. Olen veendunud, et sellest tuleb hea asi, kuid see võib natukene aega võtta, sest mängijad ja kohtunikud peavad videokordused omaks võtma,» sõnas FIFA tehnilise arendusosakonna juht ning endine Hollandi koondise ründaja Marco van Basten.