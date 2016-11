Prantsusmaa antidoping esitas riigile ultimaatumi

AFLD teatel vähendatakse tuleval aastal dopingukontrollide mahtu ligikaudu 20 protsenti. Tänavuse aasta eelarve on neil juba 650 000 euroga miinuses. AFLD on ka üks organisatsioonidest, mis vastutab Tour de France’il dopinguproovide võtmise eest.

«Oleme seni hoolimata raha puudusest asjadega hakkama saanud ning meid on kiidetud ka rahvusvahelisel tasandil. Dopinguproovide vähenemine paneks kahtluse alla meie süsteemi usaldusväärsuse. Kui kuskilt raha juurde ei tule, on see kahjuks ainus võimalus,» teatas AFLD oma avalduses.

Sealjuures tuletas AFLD Prantsusmaa riigile meelde, et Pariis kandideerib 2024. aasta suveolümpia korraldajaks ning kohaliku antidopingu usaldusväärsuse langus ei teeks kanditatuurile head.