Ärev märk: Margus Hunt jäeti Bengalsi koosseisust välja

Hunt: vaim on väsinud, pean patareisid laadima

«Viik on viik. Võidutunnet pole, rohkem oli nagu kaotus. See on selline tulemus, mille kohta ei oskagi midagi arvata. Neli tundi rasket tööd, kuid tulu oli vähe. Me ei suutnud lõpus seda mängu vajalikul kombel kinni panna,» ütles Cincinnati Bengalsi kaitsja Margus Hunt pärast pühapäeval Londonis tehtud 27:27 viiki Washington Redskinsiga. Otsustavatel hetkedel oli vastastel suurpärane võimalus matš ka võita, kuid Redskins eksis kolme punkti löögil. «Õnne oli meil ka,» tunnistas Hunt, kes ise peagi nädalasele teenitud puhkusele siirdub.