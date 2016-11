Nõmme Kalju duubelmeeskonna suure prohmaka tegi kogenud treener

Esiliiga üleminekumängu tulemus Tartu JK Welco ning Nõmme Kalju U21-meeskonna vahel tühistati põhjusel, et Nõmme Kalju koosseisus osales mänguõigust mitteomav mängija Henrik Pürg. Tartus peetud kohtumise võitis Kalju 3:2.

Pürg on osalenud Nõmme Kalju meistriliiga võistkonna eest alates 22. juulist rohkem kui 50% Eesti meistrivõistluste mängudest, mistõttu ei tohtinud ta juhendi kohaselt duubelvõistkonna üleminekumängus osaleda. Üleminekumängude võitjaks tunnistati Welco, kes tõuseb tulevaks hooajaks esiliigasse.

Nõmme Kalju kodulehel selgitati juhtum lahti nii:

«Nõmme Kalju viis nimetatud juhtumi asjaolude selgitamiseks läbi sisejuurdluse. Vastavalt klubisiseselt kehtivatele reeglitele vastutab mängijate kasutamise eest treener. Selliselt on klubisiseselt asjad korraldatud seetõttu, et klubi struktuuri ja ametikohtade lõikes on tegemist ainukese loogilise valikuga: meil on üle 30 treeninggrupi, mida igaüht haldab vastutav treener, kes võib vajadusel pöörduda nõu saamiseks klubi juhtkonna poole või alati ka otse Jalgpalliliitu. Käesoleval juhul oli vastutavaks treeneriks Zaur Tšilingarašvili, kes olemasoleva meilivahetuse ja asjassepuutuvate isikute ütluste kohaselt kontrollis ainult mängukeeluga mängijaid ja kasutatavat mänguvormi. Juhendi punkti 32.20, mis sätestab erandi mängijate kasutamiseks üleminekumängudes, ei kontrollitud.»

Zaur Tšilingarašvili kommentaar: «Oma 24aastase töökogemuse ajal pole mul sellist asja juhtunud. Enne mängu tutvusin juhendiga ja küsisin mängukeeluga mängijate kohta kinnituse. Kahjuks ei taibanud antud punktile eraldi tähelepanu pöörata ja selle kohta küsida. Palun oma eksimuse eest vabandust.»

Nõmme Kalju noortetöö juht Kristen Viikmäe: «Nõmme Kalju teeb juhtumist oma järeldused. Kindlasti ei saa muuta põhimõtet, et lõplikuks vastutajaks jääb treener, kuid võibolla saab klubi appi tulla, et aidata treeneritel nn „erijuhtumite“ korral erandite rägastikus orienteeruda, näiteks täpsustades siseprotseduurides, milliseid juhendi punkte enne mängu kindlasti kontrollida tasuks. Vabandame ka omalt poolt kõigi poolehoidjate ees ja tegutseme suunas, et tulevikus selliseid olukordi ennetada.»