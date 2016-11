Kaheksakordne maailmameister jäi esialgu Norra koondisest välja

28-aastane Bö jäi kehva tervise tõttu kõrvale nädalavahetusel Norras Sjusjöenis peetud hooaja avavõistluselt ja nüüd pole üldse teada, millal norralane jälle võistelda saab, vahendas ERRi spordiportaal Norra rahvusringhäälingut.

«Ta ei ütle, et ta on haige, aga midagi on valesti. Ta pole füüsiliselt sellises seisus nagu peaks,» selgitas koondise peatreener Egil Kristiansen enne Sjusjöeni võistlust.