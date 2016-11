Škoda otsustas, et ei löö autoralli MM-sarja kaarte sassi

Viimastel aastatel klass lahjemaks WRC2-sarjas kaasa löönud Škoda tegevjuht Bernhard Maier ütles siiski väljaandele Autocar, et nemad kavatsevad oma liistude juurde jääda.

«Seda ei juhtu. Naudime edu, mis meid on WRC2-sarjas saatnud. Meil on edukas kliendiprogramm, mis ei vii meilt raha välja ja võib meile tiitleid tuua. Miks peaksime praegust olukorda muutma,» küsis Maier retooriliselt. Suure tõenäosusega võidab WRC2 tiitli soomlane Esapekka Lappi, kes kindlustab esikoha siis, kui pääseb sel nädalavahetusel Austraalias poodiumile.

Kui Škoda oleks modifitseeritud Volkswagenitega rajale tulnud, oleks lepinguta jäänud Volkswageni pilootidel Sebastien Ogier'l, Andreas Mikkelsenil ja Jari-Matti Latvalal uus maandumiskoht juurde tekkinud. Valitsev maailmameister Ogier hakkab kõige suurema tõenäosusega sõitma M-Spordis, kuhu ennustatakse ka eestlast Ott Tänakut.