Dortmundi juht: Usain Bolt liitub meie treeningutega

Bolt on juba aastaid rääkinud, et soovib end jalgpallurina proovile panna. Eelmisel nädalal teatas sprinter, et võib lähiajal Dortmundi Borussia treeninguid külastada. Sport Bild uuris Watzkelt, kas jamaikalase jutul on tõsi taga.

«Puma tegevjuht Bjorn Gulden kuulub meie juhatusse ning ta rääkis, et Usain on meiega treenimisest tõsiselt huvitatud. Meie jaoks pole see mingi probleem ning ka peatreener Thomas Tuchel kiitis mõtte heaks,» rääkis Watzke. «Loomulikult ei tule ta meile külla nädalal, kui mängime näiteks Meistrite liigat. Pigem tuleb ta meie juurde hooaja ettevalmistusperioodil. Meie jaoks on see kindlasti suur au.»