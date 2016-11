Põhja-Korea kasvatab Lionel Messi sarnaseid jalgpallitähti

«Treenime õpilasi selliselt, et nad sirguksid supertalentidest jalgpalluriteks nagu Lionel Messi,» sõnas akadeemia treener Ri Yu-Il. Lähitulevikus kavatseb Ri oma mängijatega vallutada kogu Aasia. «See peaks juhtuma juba varsti, edasi loodan, et suudame saavutada ülemaailmse edu,» jätkas Ri.

Praegu õpib akadeemias 200 õpilast vanuses 9-15 aastat. 40 protsenti õpilastest on sealjuures tüdrukud. Treeningud näevad üldiselt välja samasugused nagu mujal maailmas, aga mõned akadeemia tegevused on ka ebatavalised. Näiteks töötab nendega koreograaf ning mõnda palliharjutust tehakse muusika rütmis.

Kui parasjagu kunstmuruväljakutelt minema saadakse, minnakse aga klassiruumidesse Põhja-Korea endiseid liidreid õppima. Hoolimata akadeemia pingutustest ei usu Norras sündinud Põhja-Korea rahvuskoondise peatreener Jorn Andersen, et akadeemia päris maailma tippjalgpallureid toodaks.

«Ma ei usu, et nad suudaksid Lionel Messi sarnaseid mängijad toota, aga Aasia mõisteis häid mängijaid suudetakse kindlasti. Praegu on seal palju talente, aga nad ei tohi riigist lahkuda,» jätkas Andersen, kelle hinnangul on Euroopa jalgpalliakadeemiad paremad. Põhja-Korea jalgpalli hoiavad tagasi ka sanktsioonid, mis on peatanud FIFA rahavoolu riiki. Näiteks märtsis jäeti Põhja-Korea neile mõeldud 1,7 miljonist dollarist ilma.