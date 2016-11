Täna: Tartu korvpallimeeskond võõrustab eurosarjas tugevat Prantsusmaa klubi

Enne mängu:

Tartu meeskonnal on peetud kolm kohtumist: esimene kodus ja kaks järgnevat väljas ning vastu on tulnud võtta kolm kaotust. Kuna viiest Tartu meeskonna divisjoni alagrupist pääseb edasi ka kaks kolmanda koha tiimi, ei ole Eesti klubi võimalused veel päriselt hääbunud. Lõplikult selgub Tartu meeskonna saatus küll alles siis, kui kõik meeskonnad oma alagrupimängud lõpetanud, kuid selleks, et võimalused elus hoida, peaks tänane õhtu lõppema võiduga.