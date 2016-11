Hundi taandamine tulemust ei toonud

Eelmisel nädalal ei pidanud Bengals ühtegi mängu, kuid samal ajal vaadati hoolega ringi mängijateturul. Kaitseliini tugevdati kogenud Wallace Gilberryga, kes tegelikult on Cincinnati fännidele tuttav mees. 31-aastane Gilberry kuulus Bengalsisse ka aastatel 2012–2015, mil teda peeti üheks kaitseliini liidriks.

Nüüd tekitas mehe tagasitulek vastakaid reaktsioone. Paljud usuvad, et Gilberry pole enam oma parimate päevade tasemel ja tegemist oli mingis mõttes hädakäiguga, et lekkivat kaitseliini kuidagi lappida. Pärast eelmist hooaega loobus Bengals kogenud kaitsja teenetest ning Gilberry liitus Detroit Lionsiga. Arvati, et tema parim enne on möödas. Lionsis sai ta peagi vigastada ning leping lõpetati. Nüüd jõudis Alabamas sündinud mees ringiga tagasi Cincinnatisse.