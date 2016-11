Vaata lepingut, mis on ajanud suusaliidu ja sportlased tülli

Endiselt pole lepingule alla kirjutanud kaheksa Team Haanja liiget: Marko Kilp, Raido Ränkel, Triin Ojaste, Algo Kärp, Aivar Rehemaa, Alvar Johannes Alev, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Sportlaste väitel on tegemist neid orjastava lepinguga, suusaliidu peasekretär Tõnu Seil on varasemalt Postimehele kinnitanud, et orjastamist pole. «Lepingus on kirjas üldised asjad, et sportlane ei tohi rikkuda üldtunnustatud reegleid. Ainus sanktsioon on seotud dopinguga, mingist suukorvistamisest pole juttu,» väitis Seil mõni aeg tagasi Postimehele.

