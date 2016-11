Lumelaua noortesarjas peetakse tänavugi neli etappi

Noortesarja etappe saab sellelgi hooajal olema kokku neli ja need toimuvad üle Eesti, laste-ja noortelaagrite võtmes – Kiviõlis, Nõmmel, Valgehobusemäel ja Kuutsemäel. Sarja eesmärk on laiendada lumelauaspordi kandepinda Eestis ja tagada lastele ja noortele paremad võistlemisvõimalused. Nelja võistluse lõpparvestuse tulemusena selguvad hooaja parimad juuniorsportlased. «Eelmisel hooajal oli noortesari ütlemata menukas ja laagrikohti kõigile ei jätkunud. Seekord katsume viga parandada,» kommenteeris lumelaua ala juhataja Kerstin Kotkas.

Noortesarja üks peasponsoreid on Subaru Nordic AB ja Mariine Auto, kellega sõlmiti vastav koostööleping eile, ühtlasi on Subaru lumelauaspordi ja freestyle-suusatamise ametlik autopartner.

Subaru XV eriversiooni Pure Red Edition andis Suusaliidule üle Subaru Nordic AB Baltikumi piirkonna juht Ringo Rahumeel. «Väljakutsed, vastupidavus ja ekstreemsed olud on nii meie sõidukite kui lumelaudurite igapäevaelu, seega on koostööväljundid igati loogilised ja meil on au Eesti lumelauaspordi arengut toetada,» ütles Rahumeel. Mariine Auto juhataja Toomas Saarelaid lisas, et Suusaliiduga on alati olnud rõõm koostööd teha ja tänaseks on tegu juba mitmenda ühisprojektiga. «Lisaks Kelly Sildarule on meil nüüd väga hea meel toetada ala tervikuna, mitte vaid konkreetset sportlast.­»

Subaru poolt loovutatud täisvarustuses auto jääb Eesti Suusaliidu kasutusse esialgse lepingu järgi 2018. aasta sügiseni. «Mul on väga hea meel, sest noortesarja osas on meil selleks hooajaks suured plaanid ja 15. jaanuaril 2017 tähistame suurelt rahvusvahelist FIS Snow Day’d erinevate ürituste korraldamisega Kiviõli mäekeskuses,» kommenteeris Kotkas. «Stabiilsus, kindlus ning vastupidavus on märksõnad, mida esile toome ja millele panustame nii suurtes lumistes mägedes kui Eesti teedel.»

Lumelaua noortesarja I etapp toimub juba 14.-15. jaanuaril Kiviõlis ja registreerumine saab avalöögi 1. detsembril Eesti Suusaliidu kodulehel. Peatreeneritena jätkavad ka sel hooajal Joel Pärle (Suusa-ja Lumelauakool) ja Ranno Maasikmets (Nõmme Lumeakadeemia).

Subaru toetab lumelauasporti ja freestyle-suusatamist. / Kaire Pärnpuu

