Korvpalliliidu presidendiks kandideerib ainult Jaak Salumets

See tähendab, et 18. detsembri üldkogul Pärnu spaahotellis Estonia jääb küsimus, kas tiitlivõistluste medalimees ning NSVLiidu meister (treenerina) Jaak Salumets saab kokku vajaliku toetuse, et teda kinnitataks EKLi uueks presidendiks. See tähendab häälteenamust kohal olevast üldkogust (EKLi liikmeid on 67 – toim.).

Jaak Salumetsa esitas presidendikandidaadiks 41 EKLi liiget, mis näitab kahtlemata suurt toetushulka.

«Hetkel saan ma tänada korvpalliüldsust ja EKLi liikmeid suurearvulise toetuse eest. Siit on hea üldkogu ette minna,» lausus Salumets. «Võtan oma kandidatuuri ja võimalikku tulevat tööd presidendina väga tõsiselt ning kavatsen ära kuulata kõik ideed, osapooled ja huvigrupid. EKLi prioriteediks oli ja on töö noortega, kinnitan seda veelkord minagi,» lisas Salumets.