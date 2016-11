Profipoksi ja vabavõitluse vägikaikavedu

28-aastane McGregor on praeguseks selgelt kõige populaarsem vabavõitleja maailmas ning tänu tema nimele saab kuulsust ja raha juurde ka UFC. Suurenevad nii auhinnarahad kui vaatajanumbrid. Selle tulemusena on hakatud rääkima, et profipoks võib varsti näha nimeka vabavõitlussarja tagatulesid.

Sportsmail teatab, et Suurbritannias vaatas tipphetkel McGregori viimast võidukat matši Eddie Alvareze vastu 315 000 inimest. USAs tehti tasulises telekanalis matši vaatamiseks 1,65 miljonit ostu. Profimaadlusest ongi vabavõitlus juba möödunud, kuid kõige populaarsem kahevõitlusala see veel ei ole.

Statistika kinnitab, et pikkade traditsioonidega profipoksile nad siiski vastu ei saa. Kui vabavõitluses on staariks McGregor, siis poksis on suurim magnet olnud viimasel kümnendil praeguseks karjääri lõpetanud Floyd Mayweather Jr. Mayweatheri ja Ricky Hattoni omaaegne matš tõi Suurbritannias tasulises telekanalis näiteks 1,3 miljonit ostu. Mayweatheri ja Manny Pacquiao sajandi matšiks nimetatud duell kogus USAs koguni viis miljonit tasulise telekanali ostu.