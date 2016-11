Olümpialinnad valmistuvad lõpuspurdiks

Nimelt teatas Prantsusmaa Antidopingu Agentuur (AFLD), et vähendab tuleval aastal võetavate dopinguproovide arvu. Põhjuseks tänavuse hooaja eelarve, mis on juba praeguseks 650 000 euroga lõhki. Lisaks vähendab Prantsusmaa riik antidopingu toetust järgmisel aastal 700 000 euro võrra. «Riigieelarvest lubatud 8,5 miljonist eurost makstakse meile järgmisel aastal vaid 7,8 miljonit,» teatas AFLD.

See aga tähendab, et Tour de France’il üheks dopingukontrollide eest vastutavaks organisatsiooniks olev AFLD vähendab tuleval hooajal võetavate dopinguproovide mahtu koguni 20 protsenti. «Spordimaailm valib praegu 2024. aasta olümpialinna. Dopingutestide arvu vähendamine mõjutab palju ka Prantsusmaa antidopingu usaldusväärsust,» vihjas AFLD president Bruno Genevois selle, et riik teeb kokkuhoiupoliitikaga endale karuteene.