Kullamäe: mõtlemisainet jagub küllaga

«Täna oli mäng meie jaoks veidi rõõmsama pildiga kui Paus – seal oli mäng meie jaoks läbi juba nelja-viie minutiga. Saime nüüd mõned korrad justkui nagu mängu tagasi, aga tuleb tõdeda, et meie õnnestumised kattusid vastaste hoo raugemisega. Prantslased olid kindlad favoriidid, aga tuleb tõdeda, et meilgi on mõtlemisainet küllaga,» tunnistas Kullamäe.