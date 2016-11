Video: Argentina parandas Messi iluväravaga rasket seisu

Argentina läks mängu Kolumbia vastu juhtima juba 10. minutil, kui Barcelona ründeäss Lionel Messi lõi karistuslöögist iluvärava. 13 minutit hiljem oli täpne Lucas Pratto, mängu lõppseisuks vormistas 3:0 Angel Di Maria.

Kindlalt jätkab Lõuna-Ameerika valikturniiril liidrina Brasiilia, kes sai jagu 2:0 Peruust. Mõlemad väravad sündisid kohtumise teisel poolajal, kui täpsed olid Gabriel Jesus ja Renato Augusto.

Tabeli ülemise otsa meeskondadest olid vastamisi Uruguai ja Tšiili. Mängu kangelaseks tõusis Arsenali ründaja Alexis Sanchez, kelle kaks väravat kindlustasid Tšiilile 3:1 võidu. Tšiili poolt sai värava veel kirja Eduardo Vargas, Uruguai poolt oli täpne turniiri suurim väravakütt Edinson Cavani, kes on nüüd kokku löönud juba kaheksa väravata.

Kõige kindlamalt võib end tunda Brasiilia, kes on 12 mänguvooruga kogunud 27 punkti. Uruguai on 23 punktiga tabelis teine, Ecuador 20 punktiga kolmas, järgneb Tšiili samuti 20 punktiga ning play-off-kohal paiknev Argentina 19 punktiga. Samas on Argentinale kuklasse hingamas Kolumbia, kellel on punkte 18. Paraguay on tabelis 14 silmaga seitsmes, Peruu 14 punktiga kaheksas. Tabeli põhjas on Boliivia seitsme ning Venetsueela viie punktiga.

Teised mängud:

Boliivia – Paraguay 1:0 ( 78. Gustavo Gomez (ov))

Ecuador – Venetsueela 3:0 ( 51. Arturo Mina, 83. Miller Bolanos, 86. Enner Valencia)