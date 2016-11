Video: Kitsing aitas koduklubi Meistrite liigas esimese võiduni

Kitsing mängis küll pea 15 minutit, ent selle ajaga punkte kirja ei saanud. Ta tegi väljakult ühe pealeviske ning sai kätte ka ühe ründepalli. Lisaks andis Kitsing korvisöödu ning pani ka ühe bloki. Meistrite liiga eelringi play-offis Tartu Ülikooli alistanud Bakken Bearsi resultatiivseim oli Devaughn Akoon-Purcell, kes viskas 24 punkti.

Bakken Bears on hoolimata võidust tabelis kaheksandal ehk viimasel positsioonil. Sama palju punkte, kuid parem korvide vahe on Iisraeli klubil Nahariya Ironil ning Sloveenia meeskonnal Domžale Helios Sunsil. Frankfurdi Skyliners on kahe võidu ja kolme kaotusega tabelis viies.