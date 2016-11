Video: Soome imelapse kahur mürtsus taas

Winnipeg Jets alistas Chicago Blackhawksi 4:0. Laine lõi värava kolmandal perioodil ning viis kodumeeskonna 3:0 juhtima. Oma esimese 18 mänguga on Laine kogunud 12 värava kõrvale 17 resultatiivsuspunkti, millega on edetabelis 9. real. Pealeviskeid on ta teinud 51. Winnipeg Jets on NHLis võitnud 9 mängu ja kaotanud 7. Lisaks kaks kaotust tulnud lisaajal. 20 punktiga ollakse tabelis 10. real, oma divisjonis hoitakse aga teist kohta.