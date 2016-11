Venemaal spordiministeeriumis on dopinguskandaalide tõttu tehtud suurpuhastus

Venemaa Olümpiakomitee juht Alexander Žukov pidas Kataris Rahvusvahelise Olümpiakomitee ees kõne, kus kinnitas, et Venemaa dopinguprobleemidega jätkuvalt tegeletakse. Ta kinnitas sisejuurdluse käigus on küsitletud juba üle 50 inimese, kellest paljud on ka lahti lastud.