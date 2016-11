Ajakirjanikes pettunud Messi ja Argentina koondis kehtestasid meediale boikoti

Põhjuseks tõi Messi välja enne mängu meedias ilmunud kuulujutu, et tema koondisekaaslane Ezequiel Lavezzi suitsetas pärast treeningut kanepit. «Oleme saanud erinevaid süüdistusi ning meie vastu puudub austus,» rääkis Messi ning lisas, et Lavezzi pöördub valesüüdistusi teinud reporteri vastu kohtusse. «Teame, et paljud ei näita üles mitte mingisugust austust ning tuhnivad ainult meie eraelus.»