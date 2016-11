Vägevad emotsioonid: Kotsari ülikool võitis mängu lisaaja viimasel sekundil

Eestlase ülikool on võitnud kõik kolm tänavuse hooaja üliõpilasliiga mängu. Kotsar kuulus viimases võidumängus algkoosseisu ning viskas 26 minutiga 4 punkti. Lisaks sai kogus eestlane 2 lauapalli ning andis 1 resultatiivse söödu. Gamecocksi meeskonnale tõi võidu tagamängija P.J. Dozier.

GAME WINNER!! Watch PJ Dozier's buzzer beater on the assist from Duane Notice tonight in overtime vs. Monmouth! #Gamecocks pic.twitter.com/Wsleeok9yt