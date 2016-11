Team Haanja kommenteeris skandaalseks kujunenud lepingu punkte

Lepingust on välja toodud vaid punktid, mida Team Haanja kommenteeris. Täismahus lepingut on võimalik vaadata siit.

2. SPORTLANE KOHUSTUB:

2.2. koostama koos isikliku treeneriga või iseseisvalt treening- ja võistlusplaani ning kooskõlastama need Koondise treeneriga;

2.3. koostama muudatused jooksvas treening- ja võistlusplaanis olukorra muutudes (vigastus, haigus vms) ning kooskõlastama muudatused Koondise peatreeneriga;

Team Haanja kommentaar:

Olukorras, kus peatreener ja suusaliit suhtuvad Team Haanja sportlastesse ülikriitiliselt ja on oma avalikes väljaütlemistes pigem negatiivse meelestatusega (vt Jaanus Teppani 15.11.16 Õhtulehes avaldatus artikkel), on ebamõistlik nõuda, et sportlaste isiklikud treenerid peavad iga muudatuse sportlaste treening- või võistlusplaanis kooskõlastama isikutega, kes igapäevaselt sportlaste käekäigu vastu huvi üles ei näita. Kahepoolsete mõistlike suhete kontekstis oleks vaba info liikumise tagamine igati mõistlik.

2.4. osalema kõikides Eesti Suusaliidu poolt korraldatavates Koondise laagrites ning muudel Koondise üritustel (koosolekud, kontrollvõistlused jms) (arvestades p-des 2.2 ja 2.3 kooskõlastatud plaane) ning täitma täielikult nii laagrites kui ka laagrite vahelisel ajal (sh ööpäevaringselt ning puhkepäevadel) Koondise treeneriga kooskõlastatud treening- ja võistlusplaani ning Sportlasele kehtestatud piiranguid ja nõudeid;

Team Haanja kommentaar:

Olukorras, kus peatreener ja ESL suhtuvad Team Haanja sportlastesse ülikriitiliselt ja on oma avalikes väljaütlemistes pigem negatiivse meelestatusega (vt Jaanus Teppani 15.11.16 Õhtulehes avaldatus artikkel), on ebamõistlik nõuda, et sportlaste isiklikud treenerid peavad iga muudatuse sportlaste treening- või võistlusplaanis kooskõlastama isikutega, kes igapäevaselt sportlaste käekäigu vastu huvi üles ei näita. Kahepoolsete mõistlike suhete kontekstis oleks vaba info liikumise tagamine igati mõistlik.

2.5. täitma Lepingust, FIS reeglitest, Maailma Antidopingu Agentuuri Maailma dopingukoodeksist, Koostööpartneritega sõlmitud lepingutest, samuti Eesti Suusaliidu poolt vastuvõetud otsustest, olema aus, eetiline ja sportlik, järgima ausa ja puhta spordi ning võrdse võistluse põhimõtteid;

Team Haanja kommentaar:

Selle punkti lauseehitus on vigane ja lause seetõttu arusaamatu.

2.7. esindama Eesti Suusaliitu nendel võistlustel, kuhu teda valitakse osalema, osalema oma vanuseklassi Eesti Meistrivõistlustel ja/või ametlikel koondvõistkonna katsevõistlustel. Juhul kui eeltoodu täitmine on võimatu haiguse või mõne muu vältimatu põhjuse tõttu, peab eemalejäämine olema eelnevalt kooskõlastatud Koondise treeneriga;

Team Haanja kommentaar:

Arne Tilk väidab, et ESL juhatus võttis 05.10.16 vastu otsuse, mille kohaselt peavad Aivar Rehemaa, Algo Kärp, Karel Tammjärv, Raido Ränkel ja Marko Kilp (ehk sportlased, kes on välja teeninud EOK toetuse) MK-etappidel osalemiseks kõik osalemisega seotud kulud ise kandma. Kui sportlane peab võistlustel osalemiseks kasutama omafinantseeringut, ei ole kuidagi loogiline, et ESL saab sportlast tema enda raha eest erinevatel võistlustel osalema sundida.

2.9. osalema Eesti Suusaliidu Koostööpartnerite poolt korraldatavates reklaamikampaaniates ja/või –üritustel ning teavitama mõistliku tähtaja jooksul Eesti Suusaliitu isiklike Koostööpartnerite poolt korraldatavatest reklaamikampaaniatest ja/või osalemisest üritustel.

Team Haanja kommentaar:

See punkt on ühepoolne. Mõistlikku teavitusaega isiklike spornsorite reklaamkampaaniatest nõutakse sportlaselt, kuid ESL kohustuste all identset punkti ei ole. Leping peaks ju olema kahepoolne.

4. EESTI SUUSALIIT KOHUSTUB

4.1. tagama Sportlasele koha koondise treeningkogunemistel, rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning FIS võistlustel vastavalt Koondise treeneri poolt kinnitatud treening- ja võistlusplaanile ning kehtivatele alakomitee poolt kinnitatud statuudile.

Team Haanja kommentaar:

Jääb arusaamatuks, mida ESL selle punktiga tagab, kui reaalselt peavad sportlased oma laagri- ja võistluskulud ise tasuma.

4.4. tagama suusahooldeteenuse tiitlivõistlustel -OM, MM ja MK-l;

Team Haanja kommentaar:

Kes selle teenuse eest tasub? Taas sportlane ise?

4.6. tagama Koondise treeninglaagritesse ning võistlustele reiside tehnilise korraldamise (so piletid, viisad, majutus jms).

Team Haanja kommentaar:

Kas tagab ainult tehnilise korralduse või ka tasub loetletu eest? Taas omafinantseering?

5. EESTI SUUSALIIDUL ON ÕIGUS:

5.1. kasutada Sportlase nime, pilti ja isikut Eesti Suusaliidu ja Koostööpartnerite reklaami-, toetus-, koostöö-, kommunikatsiooni- ja/või muus tegevuses. Sportlase nime, pilti ja isikut saab Eesti Suusaliit kasutada seonduvalt spordiga – selle reklaamimise jms. Eesti Suusaliit ei tohi kasutada isiku nime, pilti või isikut alandavalt või Sportlase mainet kahjustaval viisil. Sportlase tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusolek selliseks oma nime, pildi ja isiku kasutamiseks loetakse antuks Lepingu sõlmimisega;

Team Haanja kommentaar:

Vt. ka punkt 2.9. Kas ESL ei pea eelnevalt Sportlasega midagi kooskõlastama ja võib piltlikult öeldes ilma etteteatamiseta kaamera käima panna ja reklaami filmima asuda?

5.2. sõlmida lähtuvalt lepingu eesmärgist Koostööpartneritega erinevaid reklaami-, toetus- ja/või koostöölepinguid ning võtta nendes Eesti Suusaliidule, Koondisele ja/või Sportlasele mõistlikke kohustusi, milliste kohustuste täitmine on Sportlasele kohustuslik. Kohustuste võtmisel peab Eesti Suusaliit arvestama võimalikult suures ulatuses Sportlase huvidega;

Team Haanja kommentaar:

«võimalikult suures ulatuses» tuleks maha tõmmata! Sportlane on tippspordis kõige tähtsam persoon.

5.3. kehtestada oma otsustega Sportlasele lähtuvalt lepingu eesmärgist mõistlikke kohustusi, milliste kohustuste täitmine on Sportlasele kohustuslik lepingus märgitud eesmärkide ellu viimiseks.

Team Haanja kommentaar:

Kelle arvates mõistlikke? Kas sportlase käest küsitakse? Lõtk selle vahel, mis tundub ühele või teisele mõistlik, võib olla väga erinev. Kui sportlase kohustuste ja õiguste osas on leping väga täpselt käitumiseks suuniseid andev, peaks ka suusaliidu õigused konkreetselt kirjas olema, et igasugust mitmeti mõistetavust välistada.

6. SANKTSIOONID

6.1. Eesti Suusaliidul on õigus eelneva teavitamiseta, ja kohustuse nõuetekohaseks täitmiseks täiendava tähtaja andmiseta kas peatada omapoolsete Lepingust tulenevate kohustuste täitmine ja/või Leping üles öelda alljärgnevatel juhtudel:

Team Haanja kommentaar:

Kõike eelnevat arvestades, millised on need ESL kohustused, mille täitmise lõppemisel Sportlane kaotab?

6.2. Lepingu punktis 6.1 loetletud juhtudel võib Eesti Suusaliit kas Lepingust tulenevate kohustuste täitmise peatamise ja/või Lepingu ülesütlemise asemel või lisaks sellele nõuda ka Lepingu alusel Sportlase treeningettevalmistusse suunatud rahaliste vahendite osalist või täielikku tagastamist ja/või leppetrahvi Sportlasele makstud ühe (1) kuni kuue (6) kuu stipendiumi ulatuses.

Team Haanja kommentaar:

ESL pole vahendeid Team Haanja sportlaste ettevalmistusse suunanud. Mida nad tagasi nõuavad? Sportlaste stipendiumeid makstakse sportlaste endi otsitud isiklike sponsorite raha eest. Need on sportlase isiklikud vahendid, mitte ESLi tegevuse tulemus!

7. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE

7.1. Leping kehtib nii kaua kuni Sportlane on arvatud Koondise liikmete hulka..

Team Haanja kommentaar:

Leping peaks olema kehtivusega üks aasta/hooaeg. Tähtajatu leping ei ole kellelegi mõistlik.

8. MUUD SÄTTED

8.4. Leping ja selle tingimused on konfidentsiaalsed ning Pool ei või ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta selle sisu avaldada. Samuti loetakse konfidentsiaalseks informatsiooni, mis ei oleks Poolele ilma Lepingu sõlmimiseta teatavaks saanud. Eeltoodu ei piira siiski Poole õigust avaldada konfidentsiaalset informatsiooni, mille avaldamine on nõutud õigusaktidega.

Team Haanja kommentaar:

15.11.16 avaldas üks lepingu osapooltest (ESL) oma koduleheküljel lepingu täisteksti, millega rikkus otseselt käesoleva lepingu punkti 8.4 konfidentsiaalsuse nõuet.

8.5. Pooled kinnitavad, et Lepingu tekst on koostatud Poolte vaheliste läbirääkimiste tulemusel ning et Leping vastab Poolte tegelikule tahtele. Pooled kinnitavad, et nad on Lepingu hoolikalt läbi lugenud ning et kõik Lepingu sätted ja tingimused on üheselt arusaadavad ja mõistetavad. Kõik Lepingu tingimused on Poolte vahel eraldi läbi räägitud.

Team Haanja kommentaar:

Läbirääkimisi pole peetud. Saime valmis lepinguteksti, mida minimaalselt esimese tagasiside põhjal muudeti, kuid märkimisväärselt pole sportlaste parandusettepanekutega nõustutud. Leping on endiselt ühepoolne.