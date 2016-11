Lumevõrkpall liigub taliolümpia suunas

Rahvusvahelisi võistlusi lumel peetakse juba mõnda aastat, tiitlivõistlusteni pole veel jõutud. CEV kinnitas järgmise hooaja võistlusprogrammi, esimesed Euroopa karikavõistluste (Eurotour) etapid peetakse 2017. aastal Itaalias, Prantsusmaal, Šveitsis, Austrias, Tšehhis, Sloveenias ja Liechtensteinis, vahendab volley.ee.

Lumevõrkpalli paarismängu reeglid on enam-vähem sarnased suvise rannavõrkpalli reeglitega. Esimesed Euroopa meistrivõistlused on kavas 2019. aastal. Aleksei Verbov, Londoni olümpiavõitja saalivõrkpallis, on öelnud: «Usun, et lumevõrkpall lisatakse millalgi taliolümpiamängude kavva.» Eestis peeti teadaolevalt esimene (mitteametlik) lumevolleturniir 1999. aasta märtsis Pirita rannas - võidu said Ela Lillemaa – Tiina Talv ja Margus Niinemägi – Argo Arak, tollased Eesti tippmängijad liivavolles.