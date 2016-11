Katsevõistluste järel selgus Eesti laskesuusakoondis

Kontrollstarte oli kokku kaks: 13. novembril peetud sprindietapp ning täna, 16. novembril peetud mass-start. Naistest oli nii täna kui ka sprindis kiireim Kadri Lehtla, meestest oli sprindietapil parim Kauri Kõiv, mass-stardis aga näitas kiireimat aega Rene Zahkna.

Koondise lasketreener Indrek Tobrelutsu sõnul katsevõistlused suuri üllatusi ei toonud. «Kui Rene Zahkna ja Roland Lessingu väikesed tervisemured ning Meril Beilmanni vigastus välja arvata, siis on meil ettevalmistusperiood läinud võrdlemisi kenasti ja suuri üllatusi katsevõistlused ei pakkunud. Nüüd peame ära ootama rahvusvahelised võistlusstardid, et näha, kus me muu maailmaga võrreldes oleme,» sõnas Tobreluts.

Esimest aastat täiskasvanute vanuseklassi kuuluv Meril Beilmann (21) on reieluukaela murru tõttu sunnitud hooaja alguse edasi lükkama. «Ootasin uut hooaega väga, kuid olulisem on tervis korda saada, et siis tugevamana uuesti võistlusradadele naasta,» sõnas Beilmann. Seda, kui kiiresti Beilmann taas rajale saab, näitab aeg. «Praegu pean kaks kuud hoiduma põrutavast koormusest jalale, mistõttu jälgin kohandatud treeningplaani ning tegelen aktiivselt taastusraviga. Pärast kahekuist raviperioodi otsustame koos arstidega, mis sammud on edasi vajalikud ja siis teame juba ka rohkemat öelda sellel hooajal startimise kohta,» kirjeldas Beilmann hetkeolukorda.

Maailmakarika koondis alustab hooaega juba 25. novembril Östersundis Rootsis, kus toimub esimene maailmakarika etapp. Hooaja avavõistlusel on kavas segateatesõidud, individuaaletapp, sprint ja jälitussõit. Hooaja avastardi teeb Östersundis ka teist aastat USAs õppiv ja treeniv Johanna Talihärm.

Kontrollstartide tulemused:

Naiste 7,5 km sprindietapi tulemused: Kadri Lehtla 24.39 (1+1); Grete Gaim 24.53 (1+2); Regina Oja 25.49 (0+0), Kristel Viigipuu 26.14 (2+1).

Naiste 5x2,2 km mass-stardi tulemused: Kadri Lehtla 33.59 (0+1+1+1); Grete Gaim 36.03 (1+1+2+2); Kristel Viigipuu 36.43 (0+0+1+4); Regina Oja 37.14 (1+0+1+1).

Meeste 10 km sprindietapi tulemused: Kauri Kõiv 27.41 (1+1); Kalev Ermits 27.47 (1+2); Rene Zahkna 28.00 (0+1); Johan Talihärm 28.11 (2+1); Martin Remmelg 28.17 (1+2); Roland Lessing 28.56 (0+3); Eno Vahtra 30.10 (3+1); Tarvi Sikk 31.11 (1+2).

Meeste 5x2,6 km mass-stardi tulemused: Rene Zahkna 35.20 (0+0+0+2); Kalev Ermits 36.03 (0+0+3+2); Johan Talihärm 36.23 (0+0+3+2); Martin Remmelg 36.34 (1+2+2+1); Kauri Kõiv 36.39 (1+2+3+2); Roland Lessing 37.15 (1+4+3+1); Eno Vahtra 38.47 (4+2+2+3); Tarvi Sikk 39.10 (3+1+1+2).