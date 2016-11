Gerrard peab Liverpooliga läbirääkimisi

Inglismaa meedia andmetel puudutavad läbirääkimised võimalikku treeneriametit, kuid Gerrardi kindlaks tingimuseks on, et tema roll klubis ei tohiks olla liialt sümboolne. Võimalik, et Gerrard asub arendama Liverpooli jalgpalliakadeemiat.

Gerrard liitus Liverpooli noortetreeningutega juba 1987. aastal ning lahkus klubist 2015. aastal. Viimased kaks hooaega mängis ta Los Angeles Galaxy ridades.