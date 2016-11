Soome vormeliüldsus leinab varalahkunud arsti

Hintsa liitus McLareniga 1998. aastal ning selle aja jooksul aitas ta MM-tiitliteni nii Mika Häkkineni kui Lewis Hamiltoni. Lisaks tegi ta lähedast koostööd ka Kimi Räikköneniga, kes kuulus McLarenisse aastatel 2002-2006. Vähkkasvajaga võidelnud Hintsa osales viimati MK-etapil septembris, kui toimus Itaalia GP.

McLareni pressiteates toodi välja, et Hintsa mängis eriti suurt rolli Lewis Hamiltoni arengul, kuna just soomlase juurest sai britt abi eriti stressirohketel aegadel. «Jumal õnnistagu sind, hea sõber. Sind hakatakse igatsema. Sind hakatakse igatsema rohkem, kui nende sõnadega on võimalik öelda, rohkem, kui sa ise oskad ette kujutada,» seisis meeskonna pöördumises.