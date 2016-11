Klavan: ma polnud varem sellise stiiliga jalgpalli mänginud

Klavan mängis Klopi juhendatava Liverpooli vastu selle aasta alguses, kui tema endine koduklubi Augsburg kohtus inglastega UEFA Euroopa liigas. Suvel värbas Klopp eestlase oma meeskonda.

«Loomulikult aimasin ma mingil määral, kuidas tema käe alla mängida on, kuid detaile ma ei teadnud,» rääkis Klavan Klopist. «Nüüd töötamegi pidevalt just detailide kallal ning sellega harjumine võtab veidi aega. Ma pole kunagi varem sellise stiiliga jalgpalli mänginud. Mind kasutati teistmoodi stiilide juures.» Klavani sõnul läks hästi, et ta sai meeskonnaga kaasa teha kogu hooajaeelse ettevalmistuse, kuna seal sai Klopi meetoditega harjuda.

«Olen õnnelik, et saan igapäevaselt tema jaoks mängida ja uusi asju õppida,» ütles Klavan lõpetseks.