Enam kui pooltuhat inimest osales jalgpalli lõimumisprojektis

Külastused toimusid meeste koondise mängudel Norraga (märtsis), Lätiga (juunis) ja Gibraltariga (oktoobris) ning eilsel U23-vanuseklassi koondise mängul Inglismaaga.

Lisaks staadionilt saadud elamusele toimus iga kord ka kohtumine tippjalgpalluriga, kus tegid kaasa Sergei Pareiko, Andrei Stepanov, Vladimir Voskoboinikov, Sergei Terehhov ja viimati Joel Lindpere. Vestlusi modereerisid endine koondislane, rahvusringhäälingu ajakirjanik Dmitri Kulikov ning endine tippjalgpallur, FC Infoneti spordidirektor Dmitri Skiperski.

«Suur aitäh kõigile projektis osalenud klubidele ja noortele. Oli väga hea meel näha sadu rõõmsaid lapsi, kellele pakkus kohtumine tippjalgpalluriga erilise elamuse - selle tunnistuseks olid pikad järjekorrad, mis tekkisid autogrammide võtmisel,» lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. «Soovime ka edaspidi anda läbi jalgpalli panuse lõimumisse - just jalgpall on suurepärane võimalus näidata, et meil on ühine eesmärk arendada Eestit.»

Projekti rahastajad on Eesti Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.