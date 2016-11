NBA klubid boikoteerivad Trumpi hotelle

Kui varem peatusid Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies ja Dallas Maverics New Yorki või Chicagosse reisides Trumpile kuuluvates hotellides, siis tulevikus seda enam ei tehta. Kõigi kolme klubi juhid olid presidendikampaania ajal Hillary Clintoni pooldajad ning selle žestiga näidatakse oma meelsust ka edaspidi. Lisaks on ESPNile teada veel üks anonüümseks jääda soovinud klubi, mis alustab Trumpi hotellide boikoteerimist alates järgmisest hooajast, kuna praegu on neil klubiga kehtiv leping.

Kokku on hotellidega kehtiv leping seitsmel tiimil, mis peavad iga New Yorki või Chicago reisi ajal just Trumpi hotellis ööbima.