Vägev: Kelly Sildaru osaleb X-mängudel mitmel alal

Aspeni Big Airi võistlusel tuleb Sildarul mõõtu võtta Emma Dahlströmiga, Johanne Killiga, Tiril Sjastad Christianseniga, Maggie Voisiniga ja Lisa Zimmermaniga. Pargisõidu nimekirja kuuluvad lisaks Sildarule praegu Dahlström, Killi, Christiansen ja Voisin. Nimekirjad täienevad talve jooksul.

Sildaru on viimasel ajal rõhku pannud ka rennisõidule, mis on Aspenis samuti kavas. Rennisõidus kutse saamiseks on eelnevalt aga vaja ka sel alal head tulemust näidata. Ainus võimalus selleks on detsembri esimeses pooles toimuv Dew Tour, kus oleks vaja jõuda kutse saamiseks tõenäoliselt esikolmikusse. Seal on Sildaru esialgu aga esimene varuvõistleja.