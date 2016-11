Olümpiast saadik Brasiilias kinni hoitud tippametnik sai passi tagasi ja lubati kodumaale

Hickey, kes on kõiki süüdistusi seni kindlalt eitanud, vahistati augustis, kuid lasti kaks nädalat hiljem vabaks. Siiski jätsid Brasiilia ametnikud enda kätte mehe passi, et ta ei saaks riigist lahkuda. Nüüd peab 71-aastane Hickey tasuma 410 000 euro suuruse kautsjoni ja võib seejärel sõita kodumaale end ravima. Süüdistuse tõttu on Hickey end ajutiselt OCi presidendi kohalt taandanud.

Kohtunik Leal de Melo nõustus ühtlasi Hickey kaitsja apellatsiooniga ja eraldas eri pettusejuhtumid. See tähendab, et Marcus Evans, Michael Glynn, Ken Murray, Maarten Van Os, David Gilmore ja Martin Studd annavad vastust ühe ning Hickey, Kevin Mallon, Barbara Carnieri ja Eamonn Collins teise kohtuprotsessi käigus. Küll aga lükkas kohtunik tagasi Hickey ja Malloni kaitsjate seisukoha, et kohtuasi tuleks «avaliku huvi puudumisel» lõpetada.

Brasiilia ametivõimud said de Melo loal hoopis täieliku ligipääsu telefonidele ja teistele elektroonikaseadmetele, mis uurimise käigus konfiskeeriti. Samas kohustas de Melo politseid leitut 30 päeva jooksul avalikustama.

Alates 1988. aastast Iirimaa Olümpiakomiteed juhtinud Hickeyt ja veel üheksat inimest süüdistatakse piletitega hangeldamises, varguses, maksude vältimises, rahapesus ja kuritegeliku ühenduse loomises. Väidetavalt müüsid Iirimaa ametnikud ühes agentuuri THG Sports töötajatega mustal turul sadu neile antud pileteid.