Rumeenia koondise tugitala suri vaid 44-aastasena infarkti

«See on tohutu löök. Sain tema surmast teada paar tundi tagasi ega suuda seda kuiagi uskuda. Olen sõnatu,» lausus täna hommikul Rumeenia jalgpalliliidu endine president Mircea Sandu. Prodani lähedastele avaldas kaastunnet ka tema endine klubi Madridi Atletico, kelle eest kaitsja mängis aastatel 1997-98.

Seejärel müüs Atletico ta 2,2 miljoni naela eest Šotimaale Glasgow Rangersisse, kuid Prodani karjääri hakkasid segama vigastused. Lõpuks ei pidanudki ta Rangersi esindusmeeskonna särgis ainsatki mängu, naasis 2002. aastal Bukaresti Steaua ridadesse ja lõpetas 2003. aastal 31-aastasena karjääri. Viimase viie hooaja jooksul sai Prodan vigastuste tõttu osaleda nelja meeskonna eest kokku vaid 33 mängus.

Rivalries don't come into it when something so sad occurs. Such a young man at 44 #DanielProdan RIP #rangers #celtic pic.twitter.com/JwpzY1kgeQ