Supermatš õhus: McGregor on valmis 100 miljoni eest Mayweatheriga poksima

Fox Sportsi teatel kuulutas McGregor pärast võidu Eddie Alvarezi üle, et on valmis Mayweatherile vastu astuma. «Öelge Floydile ja Showtime’ile, et ma tulen. Öelge, et ta läheks juba Showtime’i kontorisse. Tahan 100 miljonit dollarit, siis võime poksireeglite järgi võidelda – sest õiget võitlust ta ju kardab,» teatas McGregor.

Iirlane pole elus pidanud ainsatki profipoksi matši, Mayweather on aga võitnud kõik oma 49 profikohtumist. Samas on poksimatš ainus võimalus, kuidas kaks meest saavad vastamisi minna, sest kindlasti ei nõustuks Mayewather kunagi vabavõitlusega. «Floyd pole selleks valmis. Mõistagi ma tunnustan teda, sest ta on tubli ärimees. Ta on üks kuradi kõva elukas, kui vaadata, mida ta on saavutanud, aga mis puutub tõelisesse võitlusesse, tõelisesse relvadeta lahingusse – sellega ei taha Floyd küll mingit tegemist teha,­» ärples McGregor.

Esialgu võtab McGregor aga aja maha, sest viimase 11 kuu jooksul on ta ringis käinud oguni neljal korral. Lisaks saab ta uue aasta alguses esmakordselt isaks ja soovib vähemalt mõneks ajaks keskenduda pereelule.