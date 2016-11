Klopp: varem joodi nagu kuradid ja suitsetati nagu hullud

«Mida te täpselt nägite Wayne Rooney tegemas?» küsis Klopp ajakirjanikelt. «Mul on jalgpalluritest tegelikult kahju. Tean, et teie arvates elame maakera päikselisel küljel. Me teenime palju raha ja teeme tööd, mida armastame. Vahel tuleb inimeste jaoks siiski üllatusena, et ka meie oleme tegelikult tavalised inimesed. Mõnikord kutsutakse ka meid pulmadesse või sünnipäevadele. Me võime mängida professionaale ja öelda: «Ei, ma ei joo.» Kui keegi tahab suitsetada, siis võime paluda neil 20 meetrit eemale seista ja öelda, et me soovi olla passiivsed suitsetajad. Nii elu siiski ei käi.»

Klopi sõnul on praegune jalgpallurite põlvkond kõigi aegade professionaalseim, pahanduste peal olid väljas eelmiste generatsioonide mehed. «Kõik need legendid, keda me armastame ja jumaldame, nad jõid nagu kuradid ja suitsetasid nagu hullud. Ikkagi olid nad head jalgpallurid. Mitte keegi ei käitu tänapäeval enam nii, vähemalt mina ei tea ühtegi sellist sportlast.»

Klopp innustas ajakirjanikke muude asjadega tegelema ja Rooneyt rahule jätma. «Kahe või kolme nädala pärast on asi unustatud. Miks te üldse sellest nii suurt numbrit tahate teha?»