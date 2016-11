Kuumusega võitlev Tänak sõidab Austraalias kaheksandal kohal

Austraalias alustati autoralli MM-sarja viimast etappi ning 13. kiiruskatse järel hoiab esikohta Volkswageni meeskonda kuuluv Andreas Mikkelsen. Ott Tänak ja Raigo Mõlder (Dmack, Ford Fiesta) kihutavad kaheksandal kohal, kaotust Mikkelsenile on kogunenud poolteist minutit. Neljandal kiiruskatsel tegi Tänak pirueti ja kaotas ligi pool minutit. Tõsine tagasilöök saabus aga päeva lõpus, kui Tänak hilines kümnenda kiiruskatse starti ning talle määrati 40-sekundine karistus. Ilma nende kahe eksimusteta võitleks Tänak ilmselt koha eest esikolmikus.

Teist rallipäeva alustas Tänak kiiruskatse viienda ajaga ja kaheksanda ajaga. Kaotust liider Mikkelsenile on 1.37,3. Tänak tunnistas, et tal on probleeme Austraalias valitseva kuumusega. Nimelt kipuvad DMACKi rehvid ülekuumenema.