Hea uudis Realile linnalahingu eel: Benzema liitus treeningutega

Vigastatud Benzema on mõnda aega pidanud mängudelt eemale jääma, kuid nüüdseks on prantslane Reali treeningutele naasnud ja seda sobivalt olulise mängu eel, sest nädalavahetusel peetakse Hispaanias Madridi linnalahing, kus Real läheb kokku Atleticoga. Liigatabelis on Real 27 punktiga juhtimas, kuid kanged konkurendid Barcelonast on vaid kahe silma kaugusel. Atletico on 21 punktiga neljandal kohal.