Siim-Sander Vene: mulle on antud vabad käed

«Korvpalluri staatus on siin hoopis teistsugune kui Kaunases. Meie kohtumisi ei käi kuigi palju rahvast vaatamas (nelja kodumängu peale keskmiselt 900 inimest – toim). Leedus tunti mind tänava peal kogu aeg ära, Nižni Novgorodis on seda juhtunud ainult üksikutel kordadel,» võrdles Vene kahe riigi erinevusi. Nižni Novgorodis jagub Venemaale kohaselt kõige rohkem tähelepanu hoopis KHL-is mängivatele hokimeestele.

Klubil on spordisõpru raske ekstaasi viia, sest vähenenud eelarve ja senisest tagasihoidlikuma komplekteerituse tõttu pole hooaega kuigi säravalt alustatud. Ühisliigas on viie kaotuse kõrvale saadud vaid üks võit, tugevuselt teises eurosarjas Eurocupil on seis parem ehk neljast kaks.