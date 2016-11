Meeru ja Triisa kogusid raske võidusõidu eel teadmisi

Malle-Moto klass on ilma igasuguse meeskondliku toeta klass, kus mehed peavad kõik ise ära tegema. Kohapeal tutvuti põhjalikumalt tsiklitega ja tehti ära enda tarbeks esmased seadistused. Tsikli ehituse eelnev tundmine on väga oluline, kuna kohapeal tuleb kõik ise ära teha. Tsikliga on ka esimesed testid tehtud. Samuti viidi ja saadeti ära Hollandisse oma Dakari sõiduvarustus ja muu vajalik, mis siis juba novembri teises pooles laevaga Prantsusmaalt koos tsiklite ja muu tehnikaga Lõuna-Ameerika poole liikuma hakkab.

Kohapeal viibitud aja jooksul oli Meerul ja Triisal ka kohtumine eelmise aasta Dakari Malle-Moto klassi võitja Jurgen van den Goorberghiga, kellelt saadi palju olulist infot just selle klassi eripärasid arvestades.

«Jurgeniga rääkides saime veelgi täpsemalt aimu, mis meid ees ootamas on ja kuidas selleks paremini valmistuda. Loomulikult on kasu meie enda senisest kogemusest, kuid 2017. aasta Dakaril on asjad meie jaoks taas pisut erinevad,» rääkis Triisa.

2014. aastal startisid Mart Meeru ja Toomas Triisa esmakordselt Dakari maratonrallil ja nende kohad üldarvestuses olid vastavalt 40 ja 52. 2015. aastal startis Meeru eestlastest ainsana ja tema lõppkohaks jäi 38. 2017. aasta Dakari maratonralli stardib esmakordselt 2. jaanuaril Paraguaist ja liigub edasi Boliiviasse, finiš on 14. jaanuaril Buenos Aireses.