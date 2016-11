Suusahüppajate järgmine põlvkond pürgib olümpiale

Suve alguses noorte ühislaagreid ja võistlusplaane koordineerima asunud Hillar Hein hindab noorte suusahüppajate potentsiaali suureks. «Noored on suvega tublisti edasi arenenud ja seda nii treenituse osas kui ka suusahüppemeeskonnana. Igapäevaselt Jaan Jürise ja Silver Eljandi käe all treenivatest noortest on koos Martti Nõmmega kindlasti ainest ühtse meeskonnana 2018. aasta taliolümpiale pääsuks. Oleme seadnud endale eesmärgiks tõsta pidevalt treeningute kvaliteeti ning koguda võisteldes tagasisidet tehtule. Praeguseks on neljast noorest kaks juba taganud pääsu kontinentaalkarikasarja,» lausus Hein.

Suusahüppekoondise esinumbri Martti Nõmme sõnul on mõjub treeningkaaslaste lisandumine alati positiivselt ning seatud eesmärk, pääseda meeskonnana 2018. aasta taliolümpiale, tundub noorte ambitsiooni nähes igati asjakohane. «Isiklikku suvist ettevalmistust hindan kordaläinuks, talvine võistlusperiood annab sellele selge hinnangu, kuid hetkel on põhjust rahul olla. Võistlushooaega alustan hooaja avaetapiga Rukal ning sealt edasi teen starte nii maailmakarikasarjas, kui ka koos noortega kontinentaalkarikasarjas. Loodan, et vorm järjest paraneb ning Lahtis toimuvatel maailmameistrivõistlustel teen senise parima tulemuse,» sõnas Martti.

Kahevõistluse ja suusahüpete alajuhi Priit Talve väitel on suusahüppemeeskonna loomine alles algusjärgus, kuid noorte sportlaste entusiasm, arengut koordineerima tulnud Hillar Hein ning kogenud treenerid Jaan Jüris ja Silver Eljand moodustavad hea vundamendi, millele hakata Eesti suusahüpete uut lainet looma. «Liigume edasi samm-sammult ning soovime pidevalt tõsta treeningtegevuse kvaliteeti. Üks tubli areng, mille eest täname Tehvandi keskuse juhti Alar Arukuuske, on suusahüppemäele lisatud külmutusseade, mis pikendab kodus treenimise perioodi nii sügisel kui ka kevadel.»

Suusahüpete maailmakarikasari stardib 24. novembril Ruka etapiga, millest võtab osa Martti Nõmme. Kontinentaalkarikasari saab alguse 9. detsembril Vikersundis ning seal teevad talvehooaja esimesed võistlushüpped Kevin Maltsev ja Artti Aigro. FIS Cup alustab 15. detsembril Notoddenis ning seal on poomile minemas Taavi Pappel ning Kenno Ruukel.