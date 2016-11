Jalgpallirahvast pandi kokku Unistuste Bänd

Bändi veab lõppenud hooajal 12 Premium liiga mängus ametis olnud kohtunik Tomi Rahula. Kollektiivi kuulub pikki aastad Eesti madalamates liigades mänginud Eesti Jalgpalli Liidu asepresident Andri Hõbemägi, sel hooajal FC Järva-Jaani eest 23 mängu pidanud Arto Saar ning tänavu Tallinna FC Reaali särgis 17 kohtumises väljakul käinud Kaspar Kalluste.

Kui Rahula, Hõbemägi ja Saar on jalgpalli Unistuste Bändis kaasa teinud ka varasemal kolmel aastal, siis Kalluste jaoks on tegemist debüüdiga. FC Reaali jalgpallur on lõpetanud Nõmme Muusikakooli klaveri erialal, G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli pop-jazz osakonna löökpilli erialal, täiendanud ennast Malmö muusikaakadeemias ja lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrikraadiga. Ta on kaasa teinud mitmetes jazz- ja popmuusika ansamblites, Eesti Laul 2016 konkursil osales Kalluste Würffeli koosseisus. 2013. aastal kuulus ta Raadio 2 Unistuste Bändi.

Jalgpalli Unistuste Bänd tuleb kokku neljandat korda. Alaga seotud muusikutest on eelnevatel galadel osalenud Aivo Vahemets (FC Eston Villa) ning Mikk ja Siim Valtna (Tartu JK Welco). 2013. aastal tegid lauljatena kaasa Liis Lemsalu ja Stig Rästa, 2014. aastal Hendrik Sal-Saller, Jüri Homenja ja Alvar Tiisler ning mullu Mikk Mäe, Lisanna Männilaan ja Juss Haasma. Kes on need kolm lauljat, kes astuvad sel aastal koos bändiga üles, hoitakse veel saladuses.