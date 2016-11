Verstappen: pean kahe jalaga maal püsima

«Muidugi on tore, kui keegi sinu kohta häid asju ütleb, kuid minu jaoks on oluline oma asjadele keskenduda ning nende kommentaaride suhtes neutraalseks jääda. Väga tähtis on, et püsiksin kahe jalaga maa peal,» sõnas Verstappen.

Järgmisel hooajal kaotab Verstappen vormelimaailma pesamuna staatuse, kuna 18-aastane Lance Stroll sõlmis Williamsiga lepingu. Verstappenil on talle ka paar soovitust. «Tuleb lihtsalt autosse hüpata ning seda tundma õppida. Autos tuleb end mugavalt tunda. Tema ümber on suur meedia tähelepanu, kuid tema asi on fookus enda peal hoida,» jätkas Verstappen.