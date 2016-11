Galerii: Tenniseaasta kokkuvõte: kehva loosiõnnega esireket, kahemees ja poisike

Hetkel WTA edetabelis 109. kohal olev Anett Kontaveit tõdes, et oli õpetlik aasta, kuigi loosiõnn suurtuuridel jättis soovida. Kõigil neljal suure slämmi turniiril tuli juba avaringis vastu asetusega mängija. «Loosiõnnega on nagu on, eks kui tase tõuseb, siis saan ka tugevamate vastu ehk paremini mängitud ja pööran napid kaotused võitudeks,» sõnas ta.

2016. aasta kõige magusamaks võiduks peab Kontaveit endise maailma esireketi Caroline Wozniacki alistamist Nottinghami turniiril. Kõige valusam kaotus oli mängija sõnul aga US Openi avaringi kaotus Jelena Vesninale (misjärel eestlanna esisajast välja langes).

Kontaveit lisas, et koostöö treener Glenn Schaapiga sujub hästi ja samm arengus on tehtud. «Olen saanud palju kogemusi, terve aasta naiste tuuril mängida saanud. Kõiges on mingi edasiminek toimunud, füüsilise poole pealt ja muus ka ning sellega olen väga rahul. Samas peab ka kõikide elementidega veel vaeva nägema,» rääkis ta.

Meeste esinumber Jürgen Zopp tõdes, et parimad mängud jäid aasta lõppu ja andis endale karmi hinnangu. «Aasta hindeks panen endale kahe, ei hakka mingit nelja miinust panema, kehv aasta oli,» sõnas ta. Pärast hispaanlasest treeneriga koostöö lõpetamist Zoppil hetkel treenerit pole.

18-aastasel Kenneth Raismal on käsil raske üleminekuaeg meeste sekka, ent lõppenud aastasse jäävad ka vägevad mälestused: oktoobri lõpus võitis ta esimese täiskasvanute turniiri (Paf Openi Tartus) ning suvel krooniti ta paarismängus Wimbledoni võitjaks. «Edasiminek on olnud eelkõige füüsilse poole pealt, mäng peab meeste seas muutuma veel agressiivsemaks. Muutused on juba toimunud, aga edasiminek peab jätkuma. Praegu olen veel poisike, pean meheks saama,» rääkis Raisma.