Laanmäe treener Puustest: ta otsustas kaduda

«Üldjoontes on aasta on olnud mitmekesine – seda nii heas kui halvas. Veebruaris otsustas mu pikaajaline treener koostöö lõpetada ja kaduda. Seda ilmselt sooviga hoopis treenida Venemaa kergejõustiklasi, kuid täit tõde, nagu ka teda, pole kuuldud-nähtud,» teatas Laanmäe. «Kurvaks teeb tõsiasi, et oli olümpia-aasta ja tulemas mu senise elu tähtsaim võistlus.»

