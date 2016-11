Alistamatu Vene MMA-täht nõuab McGregorit

28-aastane Nurmagomedov on oma karjääri jooksul vaid võite tunnistanud. 24 matšist on ta võitnud 8 nokaudiga, 8 alistusega ning 8 kohtunike otsusega. Ta on veendunud, et ta väärib tiitlimatši, kuid UFC arvates pole mees piisavalt vastuoluline tegelane ning ei suudaks tiitlimatši hästi müüa.

«Ma tahan võidelda UFC tiitli eest. Kui ma seda võimalust ei saa, on mul teine plaan ning ma lahkun siit,» kirjutas Nurmagomedov Twitteris oma 116 000 jälgijale. Nurmagomedov alistas möödunud nädalavahetusel UFCs Michael Johnsoni ning kutsus matšijärgses intervjuus McGregorit argpüksiks, lisaks nähvas ta ka UFC pihta.

«Ma tahan olla tagasihoidlik, aga teised kutid räägivad liiga palju. Iirlasi on ainult kuus miljonit, venelasi on 150 miljonit. Ma tahan teie argpüksiga võidelda. Teeme selle ära, argpüks,» ütles Nurmagomedov.

McGregor ja Nurmagomedov said kokku ka UFC 205 ürituse kaalumisel. Sõnavahetus läks meeste vahel teravaks ning turvamehed pidid kakluse ärahoidmiseks sekkuma. Võistlusjärgsel pressikonverentsil ütles McGregor, et Nurmagomedovi ei saa usaldada ning seetõttu ei vääri ta ka tiitlimatši. «Minu jaoks on oluline teada, et inimesed ilmuvad kohale. Tema on aga mees, kes pidevalt matšidest loobub,» ütles McGregor.