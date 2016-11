Reim: eks mängus näeme, kui ärkvel me tegelikult oleme

Eesti koondis mängib Eesti aja järgi 20. novembril kell 2.00 Saint Kitts ja Nevisega. Esimesed treeningud ning nende eesmärk oli eelkõige taastav. «Oleme suutnud ajarütmi sisse saada. Eks me mängus näeme, kui ärkvel me tegelikult oleme. Aga tundub, et praegu on kõik korras. Eilsed treeningud olid sellised reisist taastavad, mille eesmärk oli just sisse elada. Meil on tähtis, et poisid oleksid mänguks värsked. Rääkisime ka taktikast, aga seda lühidalt,» selgitas Reim.