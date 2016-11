22. järjestikuse võidu teeninud Murray jõudis poolfinaali

Murray, kes vajas edasipääsuks vaid ühte setivõitu, on nüüd järjest võitnud 22 tennisematši. Murray vastane poolfinaalis on Milos Raonic. «Ta on siin väga hästi mänginud. Siin on väga kiired tingimused ning mäng tuleb raske. Tal on väga võimas serv,» iseloomustas Murray oma vastast, keda ta on viimasest kaheksast mängust kaheksal korral võitnud.

Teises poolfinaalis mängivad maailma teine number Novak Djokovic ning viies reket Kei Nishikori. Kui finaali pääsevad nii Djokovic kui Murray, otsustaks mängu tulemus ka selle, kes on maailma edetabeli esireket.