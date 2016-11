8-aastane poiss saatis lemmikjalgpallurile õpetliku kirja koos oma taskurahaga

Noormees soovitas Cairneyl proovida rohkem käärlööke ning joosta natukene kiiremini. Inglismaa tugevuselt teises liigas mängiv Cairney otsustas kirja saatja üles otsida ning läks talle külla. Marshall ei jätnud võimalust kasutamata ning jagas Cairney’le veel juhtnööre. «Võib-olla saad sa harjutada penaltite löömist ning mitte nii palju neid mööda lüüa,» viitas Marshall Cairney eksimusele mängus Queens Park Rangersiga.

25-aastane jalgpallur ei läinud austajale mõistagi tühjade kätega külla. Ta kinkis Marshallile autogrammiga särgi, jalgpallisaapad ning muudki. «Naasin treeningult ning nägin, et mul on riietusruumis kiri. Avasin selle ning paljud meeskonnakaaslased olid sel hetkel minu kõrval. Fakt, et ta andis mulle osa oma taskurahast, tegi olukorra väga eriliseks. Ma arvan, et kõige erilisem hetk oli see, kui mu ema seda kirja nägi. Ta hakkas kohe nutma, see oli ilus hetk,» rääkis Cairney.