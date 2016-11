Taas vormi tõusnud Falcao aitas Monaco liigatabeli tippu

Monaco sai 3:0 võidu tänu Radamel Falcao, Thomas Lemari ja Gabriel Boschilia väravatele. Liigatabelis on neil nüüd 13 mänguvooru järel 29 punkti. Sama palju punkte on ka mängu vähem pidanud Nice’il, kes mängib pühapäeval Saint-Etienne’iga.

Vahepeal Inglismaal õnne otsinud Falcao on Monacos taas väga heasse vormi tõusnud. Kolumbia koondislane on tänavu koduklubi eest löönud 11 mängus üheksa väravat. Neist kaks on sündinud Meistrite liigas.